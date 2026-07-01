AGENDA · Fréhel
Soirée pyjama Rue de la Grande Abbaye Fréhel
vendredi 24 juillet 2026 · Rue de la Grande Abbaye · Fréhel
Informations pratiques
Fréhel
Soirée pyjama
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24 19:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Des histoires pour rêver !
Enfile ton pyjama, prends ton doudou et viens écouter de jolies histoires !
Enfants dès 3 ans
Sur inscription par téléphone ou par mail .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
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English :
L’événement Soirée pyjama Fréhel a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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