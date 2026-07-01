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AGENDA · Fréhel

Soirée pyjama Rue de la Grande Abbaye Fréhel

vendredi 24 juillet 2026 · Rue de la Grande Abbaye · Fréhel

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Rue de la Grande Abbaye
Adresse
Médiathèque
Ville
22240 Fréhel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Fréhel

Soirée pyjama

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Des histoires pour rêver !

Enfile ton pyjama, prends ton doudou et viens écouter de jolies histoires !

Enfants dès 3 ans
Sur inscription par téléphone ou par mail   .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12 

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English :

L’événement Soirée pyjama Fréhel a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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