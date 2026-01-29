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Découverte de la vallée du Frémur à poney Fréhel

Découverte de la vallée du Frémur à poney Fréhel jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Ecurie Saint-Sébastien

Ville : 22240 Fréhel

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif :

Fréhel

Découverte de la vallée du Frémur à poney

Ecurie Saint-Sébastien Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Dans un espace boisé, le long d’une rivière, les enfants découvrent les joies du poney sur un parcours adapté.
A partir de 3 ans Durée 1h .
Réservation obligatoire auprès de Geraldine 06 64 05 54 20 tous les jeudis sauf le 20 aout à 11h00   .

Ecurie Saint-Sébastien Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 05 54 20 

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English :

L’événement Découverte de la vallée du Frémur à poney Fréhel a été mis à jour le 2026-05-22 par Syndicat des Caps

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