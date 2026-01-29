Découverte de la vallée du Frémur à poney Fréhel
Découverte de la vallée du Frémur à poney Fréhel jeudi 16 juillet 2026.
Fréhel
Découverte de la vallée du Frémur à poney
Ecurie Saint-Sébastien Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Dans un espace boisé, le long d’une rivière, les enfants découvrent les joies du poney sur un parcours adapté.
A partir de 3 ans Durée 1h .
Réservation obligatoire auprès de Geraldine 06 64 05 54 20 tous les jeudis sauf le 20 aout à 11h00 .
Ecurie Saint-Sébastien Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 05 54 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Découverte de la vallée du Frémur à poney Fréhel a été mis à jour le 2026-05-22 par Syndicat des Caps
À voir aussi à Fréhel (Côtes-d'Armor)
- Croq’histoires (dès 3 ans) Rue de la Grande Abbaye Fréhel 27 mai 2026
- Bébé Bouquine Rue de la Grande Abbaye Fréhel 28 mai 2026
- Ciné-surprise Rue de la Grande Abbaye Fréhel 29 mai 2026
- Exposition Nalofoto Espace coworking La Boite Fréhel 30 mai 2026
- Bébé Bouquine Rue de la Grande Abbaye Fréhel 30 mai 2026