Après-Midi Jeux à la Bibliothèque Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Informations pratiques

Fréhel

Après-Midi Jeux à la Bibliothèque

Rue de la Grande Abbaye Biblothèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

On joue à la bibliothèque !

Venez découvrir de nouveaux jeux et passer un moment de détente et de plaisir. Seul·e, entre amis ou en famille, vous allez vous amuser ! .

Rue de la Grande Abbaye Biblothèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

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English :

L’événement Après-Midi Jeux à la Bibliothèque Fréhel a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme