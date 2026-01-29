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Entre Pierres et Terre ou l’histoire des carriers picotoux de Fréhel lieu dit Beausoleil Fréhel

Entre Pierres et Terre ou l’histoire des carriers picotoux de Fréhel lieu dit Beausoleil Fréhel jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : lieu dit Beausoleil

Adresse : Rue des Carriers

Ville : 22240 Fréhel

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif :

Fréhel

Entre Pierres et Terre ou l’histoire des carriers picotoux de Fréhel

lieu dit Beausoleil Rue des Carriers Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Une balade guidée et commentée par Jean-Yves Chatellier, pour se plonger dans l’histoire locale au temps des carriers: la création des carrières, les différents métiers exercés, la vie familiale et communautaire. RDV devant la stèle. A partir de 12 ans.   .

lieu dit Beausoleil Rue des Carriers Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83 

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English :

L’événement Entre Pierres et Terre ou l’histoire des carriers picotoux de Fréhel Fréhel a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps

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