Voyagez dans l’immensité de la baie de la Fresnaye Fréhel
Voyagez dans l’immensité de la baie de la Fresnaye Fréhel jeudi 16 juillet 2026.
Fréhel
Voyagez dans l’immensité de la baie de la Fresnaye
Port Nieux Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Vous avez envie de grands espaces et de découvrir l’ambiance de la baie ?
Alors venez avec Isabelle vous déconnecter à marée basse dans ce milieu de vie inhabituel, véritable mosaïque gravée, entre pré-salé, estran rocheux et boisements humides.
Traversée de petite rivière et remontée de la vallée du Moulin de la Mer pour voyager dans l’espace et le temps.
Visite à partir de 7 ans . Prévoir chaussures de voile, ou pieds nus avec chaussure de marche dans le sac à dos .
Port Nieux Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 74 87 89
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English :
L’événement Voyagez dans l’immensité de la baie de la Fresnaye Fréhel a été mis à jour le 2026-05-22 par Syndicat des Caps
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