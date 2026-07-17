Soirée pyjama, Médiathèque de Fréhel, Fréhel
vendredi 24 juillet 2026 · Médiathèque de Fréhel · Fréhel
Informations pratiques
Soirée pyjama Vendredi 24 juillet, 18h30 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T18:30:00+02:00 – 2026-07-24T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T18:30:00+02:00 – 2026-07-24T19:30:00+02:00
Enfile ton pyjama, prends ton doudou et viens écouter de jolies histoires !
Vendredi 24 juillet à 18h30, à la médiathèque
Enfants dès 3 ans – sur inscription
Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}]
Des histoires pour rêver !
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