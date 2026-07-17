Soirée pyjama, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Informations pratiques

Soirée pyjama Vendredi 24 juillet, 18h30 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T18:30:00+02:00 – 2026-07-24T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-24T18:30:00+02:00 – 2026-07-24T19:30:00+02:00

Enfile ton pyjama, prends ton doudou et viens écouter de jolies histoires !

Vendredi 24 juillet à 18h30, à la médiathèque

Enfants dès 3 ans – sur inscription

Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}]

Des histoires pour rêver !