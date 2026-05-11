Festival des 2 Caps Concert à la chapelle Saint-Sébastien Fréhel
Festival des 2 Caps Concert à la chapelle Saint-Sébastien Fréhel lundi 20 juillet 2026.
Fréhel
Festival des 2 Caps Concert à la chapelle Saint-Sébastien
Chapelle Saint-Sébastien Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:30:00
fin : 2026-07-20 22:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Dans le cadre du festival des 2 caps 5 concerts à Erquy, Andel, Fréhel et Saint-Cast-le Guildo
M.Ravel Introduction et Allegro
C.Debussy Deux danses
F. Devienne Quatuor avec Basson en Do Majeur Op. 73
Jean Cras Quintette pour Flûte, Harpe et trio à cordes
Billetterie en cliquant sur réserver .
Chapelle Saint-Sébastien Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival des 2 Caps Concert à la chapelle Saint-Sébastien Fréhel a été mis à jour le 2026-05-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Fréhel (Côtes-d'Armor)
- Croq’histoires (dès 3 ans) Rue de la Grande Abbaye Fréhel 20 mai 2026
- Rencontre avec Laurent Coulloumme-Labarthe Rue de la Grande Abbaye Fréhel 21 mai 2026
- Art floral Rue de la Grande Abbaye Fréhel 23 mai 2026
- Triathlon Sables et Cap Fréhel 24 mai 2026
- Croq’histoires (dès 3 ans) Rue de la Grande Abbaye Fréhel 27 mai 2026