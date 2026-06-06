Fréhel

Abeilles & Co

Devant le camping du Pont de l’étang Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Animation autour de la grande famille des hyménoptères abeilles, bourdons, guêpes et fourmis.

Atelier de 4 à 6 ans qui dure 1h15, limité à 5 enfants. Sans les adultes .

Devant le camping du Pont de l’étang Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Abeilles & Co Fréhel a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps