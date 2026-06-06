Abeilles & Co Fréhel
Abeilles & Co Fréhel mardi 21 juillet 2026.
Fréhel
Abeilles & Co
Devant le camping du Pont de l’étang Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Animation autour de la grande famille des hyménoptères abeilles, bourdons, guêpes et fourmis.
Atelier de 4 à 6 ans qui dure 1h15, limité à 5 enfants. Sans les adultes .
Devant le camping du Pont de l’étang Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Abeilles & Co Fréhel a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps
À voir aussi à Fréhel (Côtes-d'Armor)
- Festival des Arts O’matik Pléhérel-Plage Fréhel 12 juin 2026
- Croq’histoires (dès 3 ans) Rue de la Grande Abbaye Fréhel 17 juin 2026
- Atelier numérique : Bingo Picto, Médiathèque de Fréhel, Fréhel 18 juin 2026
- Croq’histoires (dès 3 ans) Rue de la Grande Abbaye Fréhel 24 juin 2026
- Gaming Le Vaillant Petit Page Rue de la Grande Abbaye Fréhel 24 juin 2026