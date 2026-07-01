Concert Anniversaire Siempre Latinos Rue de la Grande Abbaye Fréhel
vendredi 17 juillet 2026 · Rue de la Grande Abbaye · Fréhel
Informations pratiques
Fréhel
Concert Anniversaire Siempre Latinos
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 21:00:00
Date(s) :
2026-07-17
La médiathèque fête son premier anniversaire !
A l’occasion du premier anniversaire de la médiathèque, vous êtes convié·es à une soirée festive et musicale !
Première partie Dragon Therapy, un trio à la contrebasse, à la clarinette et à l’accordéon interprétant un répertoire de musique du monde.
Entracte grand quiz avec des lots à gagner pour les enfants.
Deuxième partie Siempre Latinos, un groupe de musiciens professionnels qui vous emmène en Amérique latine ! .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
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English :
L’événement Concert Anniversaire Siempre Latinos Fréhel a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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