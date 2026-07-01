Concert Anniversaire Siempre Latinos Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Informations pratiques

Fréhel

Concert Anniversaire Siempre Latinos

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

La médiathèque fête son premier anniversaire !

A l’occasion du premier anniversaire de la médiathèque, vous êtes convié·es à une soirée festive et musicale !

Première partie Dragon Therapy, un trio à la contrebasse, à la clarinette et à l’accordéon interprétant un répertoire de musique du monde.

Entracte grand quiz avec des lots à gagner pour les enfants.

Deuxième partie Siempre Latinos, un groupe de musiciens professionnels qui vous emmène en Amérique latine ! .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Anniversaire Siempre Latinos Fréhel a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme