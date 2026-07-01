Gaming Réalité virtuelle Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Informations pratiques

Fréhel

Gaming Réalité virtuelle

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Jouez autrement à la bibliothèque !

Testez une expérience immersive hors du commun brisez des cubes avec votre sabre laser, dansez avec un robot, esquivez vos ennemis, visitez Notre-Dame-de-Paris… Il y en aura pour tous les goûts. .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

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English :

L’événement Gaming Réalité virtuelle Fréhel a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme