Croq’histoires, Médiathèque de Fréhel, Fréhel
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque de Fréhel · Fréhel
Informations pratiques
Croq’histoires 16 septembre – 14 octobre, les mercredis Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:30:00+02:00
Ouvre grand tes oreilles pour dévorer les histoires : tu vas te régaler !
Animé par Martine et Gisèle de l’association Lire et faire lire.
Tous les mercredis à 10h30 à partir du 16 septembre (hors vacances scolaires), à la médiathèque
Enfants dès 3 ans
Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}]
Croq’histoires
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