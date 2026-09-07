Croq’histoires, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Informations pratiques

Croq’histoires 16 septembre – 14 octobre, les mercredis Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:30:00+02:00

Ouvre grand tes oreilles pour dévorer les histoires : tu vas te régaler !

Animé par Martine et Gisèle de l’association Lire et faire lire.

Tous les mercredis à 10h30 à partir du 16 septembre (hors vacances scolaires), à la médiathèque

Enfants dès 3 ans

Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}]

Croq’histoires