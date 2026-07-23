Croq’Pique-nique 2026 Parc de Préblin Laroche-Saint-Cydroine

Informations pratiques

Laroche-Saint-Cydroine

Croq’Pique-nique 2026

Parc de Préblin 60, avenue Édouard Branly Laroche-Saint-Cydroine Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:30:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Une bouchée de soleil

Les beaux jours ne font jamais beaucoup de bruit avant de s’éclipser. Ils laissent une nappe au vent, quelques fruits dorés, des miettes dans l’herbe et des chansons qui s’éternisent dans les arbres. Alors, avant qu’août ne tourne la page, retrouvons-nous pour croquer les derniers rayons de l’été. On s’occupe des saveurs, de l’apéro et de la musique. Vous n’avez plus qu’à apporter votre bonne humeur.

À 10h30 Croquez le terroir

Les producteurs vous ouvrent l’appétit. Goûtez, échangez et découvrez notre terroir

À 12h On lève les verres

L’apéritif est offert. Le moment idéal pour faire tinter les verres et les conversations au rythme d’un pré-concert

À 12h30 Le banquet des paniers

Chacun apporte son pique-nique puis pioche et partage autour de grandes tablées conviviales. Parce qu’un bon repas est encore meilleur lorsqu’il se partage

À 14h30 Place à la musique !

Jean-Marc Hérouart et ses musiciens servent un cocktail de chansons des années 80 et des airs de musette. Accordéon, chant et batterie, une belle façon de prolonger l’été

Inscription OBLIGATOIRE jusqu’au samedi 22 août Nombre de places limité

Annulation en cas d’intempéries

Organisé par l’Office de Tourisme du Migennois

Croquez l’été jusqu’à la dernière note .

Parc de Préblin 60, avenue Édouard Branly Laroche-Saint-Cydroine 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Croq’Pique-nique 2026

L’événement Croq’Pique-nique 2026 Laroche-Saint-Cydroine a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Migennes