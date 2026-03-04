Croquant d’histoires, Bibliothèque Parment, Rouen
Croquant d’histoires Samedi 18 avril, 16h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Des contes qui raviront petits et grands dès 4 ans.
Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie
© Sihem ATAMNIA