Rouen

Croisière promenade sur la Seine

Quai Ferdinand de Lesseps Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:45:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-06-07 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-19 2026-08-23 2026-08-30

Découvrir Rouen, depuis la Seine …La Cathédrale, le port ou l’Ile Lacroix revêtent de nouveaux atours lorsqu’on les admire depuis le fleuve. Embarquez pour un moment d’évasion et de découverte, accompagnés par les commentaires enregistrés d’un guide conférencier, avec, en option, des promenades gourmandes ou pétillantes.

Commentaires par bande sonore.

En optant pour les promenades gourmandes, une boisson vous sera servie accompagnée d’une pièce sucrée. La promenade gourmande avec Champagne comprend une coupe de Champagne par personne. .

Quai Ferdinand de Lesseps Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40

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English : Croisière promenade sur la Seine

L’événement Croisière promenade sur la Seine Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme