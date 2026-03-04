Croquant multilingue, Bibliothèque Parment, Rouen

Croquant multilingue Mercredi 1 avril, 15h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Les élèves de cours de Français Langue étrangère vous proposent une lecture à voix haute de courtes histoires en différentes langues telles que l’anglais, l’arabe, le dari, le bengali, l’ukrainien ou encore le tigrigna. Ces histoires seront également retranscrites en français.

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/croquant-multilingue »}]

