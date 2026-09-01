Croque Histoires Place de la Mairie Coarraze
mercredi 30 septembre 2026 · Place de la Mairie · Coarraze
Informations pratiques
Coarraze
Croque Histoires
Place de la Mairie Bibliothèque de Coarraze Coarraze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:30:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Les bibliothèques du réseau du Pays de Nay vous invitent pour un temps lectures en famille de 30 minutes pour petits et grands, suivi d’échanges. .
Place de la Mairie Bibliothèque de Coarraze Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73
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English : Croque Histoires
L’événement Croque Histoires Coarraze a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay