CROQUEURS DU PATRIMOINE Quarante
CROQUEURS DU PATRIMOINE Quarante samedi 4 juillet 2026.
Quarante
CROQUEURS DU PATRIMOINE
D34 Quarante Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2027-05-15
Date(s) :
2026-07-04
Une exposition qui invite petits et grands à découvrir le monde méconnu des insectes nuisibles qui
menacent nos objets patrimoniaux.
Une exposition qui invite petits et grands à découvrir le monde méconnu des insectes nuisibles qui
menacent nos objets patrimoniaux.
À travers des contenus ludiques et pédagogiques, elle révèle comment ces insectes agissent, quelles collections ils endommagent et comment spécialistes, entomologistes et restaurateurs unissent leurs compétences pour protéger et préserver notre patrimoine.
Un voyage instructif et accessible au cœur des coulisses de la conservation, en lien avec le projet PLAN OBJET Sud-Hérault. .
D34 Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25
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English : CROQUEURS DU PATRIMOINE
An exhibition that invites young and old to discover the little-known world of insect pests that
threaten our heritage objects.
L’événement CROQUEURS DU PATRIMOINE Quarante a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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