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RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ SOIRÉE CHILL OUT Quarante

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ SOIRÉE CHILL OUT Quarante jeudi 2 juillet 2026.

Adresse
Route de Capestang
Ville
34310 Quarante
Département
Hérault
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Tarif

Quarante

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ SOIRÉE CHILL OUT

Route de Capestang Quarante Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Soirée Chill Out !
Vins et cocktails au rythme d’un groupe musique live en terrasse !
Sur réservation uniquement
Soirée Chill Out !
Vins et cocktails au rythme d’un groupe musique live en terrasse !
Sur réservation uniquement   .

Route de Capestang Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 00 00 67 

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English : RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ SOIRÉE CHILL OUT

Chill Out Night!
Wines and cocktails to the beat of a live band on the terrace!
Reservations required

L’événement RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ SOIRÉE CHILL OUT Quarante a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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