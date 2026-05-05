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Croquis en balade à Binic Devant l’Office de Tourisme Binic-Étables-sur-Mer

Croquis en balade à Binic Devant l’Office de Tourisme Binic-Étables-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Devant l'Office de Tourisme

Adresse : 6 Place Le Pommelec

Ville : 22520 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 09:20:00

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Croquis en balade à Binic

Devant l’Office de Tourisme 6 Place Le Pommelec Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:20:00
fin : 2026-07-07 11:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Tous les mardis de l’été, 9h30–11h30. Une balade différente chaque mardi dans les sites de Binic, je vous accompagne dans la réalisation de quelques croquis sur le motif par séance. RDV à 9h20 Place Le Pomellec, devant l’Office de Tourisme. Animé par Anita Mahé, 06 85 39 90 41/anita.pommelec@gmail.com. Réservation par SMS ou mail (nom, prénom, nombre de participants). À prévoir carnet, crayons, aquarelles… + eau, chapeau, chaussures confortables.   .

Devant l’Office de Tourisme 6 Place Le Pommelec Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 39 90 41 

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English :

L’événement Croquis en balade à Binic Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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