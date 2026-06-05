Croquons la source de la Loue Ouhans
Croquons la source de la Loue Ouhans mardi 14 juillet 2026.
Ouhans
Croquons la source de la Loue
Maison de la Source Ouhans Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04
Croquons la source de la Loue, avec une médiatrice culturelle du Pôle Courbet.
Entre 14h30 et 17h, arrêtez-vous, le temps d’une pause, devant la source de la Loue pour la croquer en posant quelques lignes, quelques courbes sur une feuille. .
Maison de la Source Ouhans 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr
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English : Croquons la source de la Loue
L’événement Croquons la source de la Loue Ouhans a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)