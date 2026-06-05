Croquons la source de la Loue Ouhans mardi 14 juillet 2026.

Ouhans

Croquons la source de la Loue

Maison de la Source Ouhans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04

Croquons la source de la Loue, avec une médiatrice culturelle du Pôle Courbet.

Entre 14h30 et 17h, arrêtez-vous, le temps d’une pause, devant la source de la Loue pour la croquer en posant quelques lignes, quelques courbes sur une feuille. .

Maison de la Source Ouhans 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr

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English : Croquons la source de la Loue

L’événement Croquons la source de la Loue Ouhans a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)