Croqu’voyage La Bib Villeneuve-sur-Lot

Croqu’voyage

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Histoires et comptines multilingues pour les bébés et leurs parents.

Pour les 0 à 3 ans (durée 45 minutes).

Histoires et comptines multilingues pour les bébés et leurs parents.

Pour les 0 à 3 ans (durée 45 minutes). .

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Croqu’voyage

Multilingual stories and rhymes for babies and their parents.

For ages 0 to 3 (duration: 45 minutes).

L’événement Croqu’voyage Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot