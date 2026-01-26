Croqu’voyage La Bib Villeneuve-sur-Lot
Croqu’voyage La Bib Villeneuve-sur-Lot samedi 7 mars 2026.
Croqu’voyage
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Histoires et comptines multilingues pour les bébés et leurs parents.
Pour les 0 à 3 ans (durée 45 minutes).
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02
English : Croqu’voyage
Multilingual stories and rhymes for babies and their parents.
For ages 0 to 3 (duration: 45 minutes).
L’événement Croqu’voyage Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot