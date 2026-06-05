Brassempouy

Croupionnade

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Une des soirée la plus attendue de l’été est de retour !

La Ferme Moulié L’Estanquet deu Guit remet le couvert avec sa célèbre Soirée Croupionnade.

Au programme des croupons de canard grillés comme on les aime, des frites à volonté, des produits de la ferme et une ambiance conviviale.

Une des soirée la plus attendue de l’été est de retour !

La Ferme Moulié L’Estanquet deu Guit remet le couvert avec sa célèbre Soirée Croupionnade.

Au programme des croupons de canard grillés comme on les aime, des frites à volonté, des produits de la ferme et une ambiance conviviale qui sent bon les soirées d’été landaises.

Menu complet Melon et rillettes Croupions de canard et frites à volonté Pastis crème anglaise et café

A partir de 19h, sur place ou à emporter.

Que vous soyez un habitué ou que vous souhaitiez découvrir cette spécialité incontournable du Sud-Ouest, cette soirée est faite pour vous.

Réservation conseillée.

Une soirée simple, généreuse et gourmande, comme on les aime à la Ferme Moulié. Pensez à réserver, les places partent toujours très vite ! .

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr

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English : Croupionnade

One of the most eagerly awaited evenings of the summer is back!

La Ferme Moulié ? L?Estanquet deu Guit is back with its famous Soirée Croupionnade.

On the program: grilled duck croupons, unlimited fries, farm produce and a convivial atmosphere.

L’événement Croupionnade Brassempouy a été mis à jour le 2026-06-05 par Landes Chalosse