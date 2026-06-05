Croupionnade Brassempouy
Croupionnade Brassempouy samedi 18 juillet 2026.
Brassempouy
Croupionnade
L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Une des soirée la plus attendue de l’été est de retour !
La Ferme Moulié L’Estanquet deu Guit remet le couvert avec sa célèbre Soirée Croupionnade.
Au programme des croupons de canard grillés comme on les aime, des frites à volonté, des produits de la ferme et une ambiance conviviale.
Une des soirée la plus attendue de l’été est de retour !
La Ferme Moulié L’Estanquet deu Guit remet le couvert avec sa célèbre Soirée Croupionnade.
Au programme des croupons de canard grillés comme on les aime, des frites à volonté, des produits de la ferme et une ambiance conviviale qui sent bon les soirées d’été landaises.
Menu complet Melon et rillettes Croupions de canard et frites à volonté Pastis crème anglaise et café
A partir de 19h, sur place ou à emporter.
Que vous soyez un habitué ou que vous souhaitiez découvrir cette spécialité incontournable du Sud-Ouest, cette soirée est faite pour vous.
Réservation conseillée.
Une soirée simple, généreuse et gourmande, comme on les aime à la Ferme Moulié. Pensez à réserver, les places partent toujours très vite ! .
L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr
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English : Croupionnade
One of the most eagerly awaited evenings of the summer is back!
La Ferme Moulié ? L?Estanquet deu Guit is back with its famous Soirée Croupionnade.
On the program: grilled duck croupons, unlimited fries, farm produce and a convivial atmosphere.
L’événement Croupionnade Brassempouy a été mis à jour le 2026-06-05 par Landes Chalosse
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