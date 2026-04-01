Crouseilles en fleur, au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles
Crouseilles en fleur, au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles samedi 25 avril 2026.
Crouseilles
Crouseilles en fleur, au Château de Crouseilles
Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Notre Vin le fleur est à l’honneur ! Parce que fleur rime avec bonne humeur, venez célébrer l’arrivée des beaux jours au Château de Crouseilles.
Dégustation de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, visites guidées et bonnes affaires.
Découvrez le travail des producteurs locaux et des vignerons.
Restauration sur place pour les gourmands, bar à vin pour prolonger le plaisir et marché de printemps. Une journée conviviale, gourmande et festive vous attend ! .
Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 57 14 info@crouseilles.fr
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English : Crouseilles en fleur, au Château de Crouseilles
L’événement Crouseilles en fleur, au Château de Crouseilles Crouseilles a été mis à jour le 2026-04-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran