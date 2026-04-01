Crouseilles en fleur, au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles

Crouseilles

Crouseilles en fleur, au Château de Crouseilles

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Notre Vin le fleur est à l’honneur ! Parce que fleur rime avec bonne humeur, venez célébrer l’arrivée des beaux jours au Château de Crouseilles.

Dégustation de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, visites guidées et bonnes affaires.

Découvrez le travail des producteurs locaux et des vignerons.

Restauration sur place pour les gourmands, bar à vin pour prolonger le plaisir et marché de printemps. Une journée conviviale, gourmande et festive vous attend ! .

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 57 14 info@crouseilles.fr

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English : Crouseilles en fleur, au Château de Crouseilles

L’événement Crouseilles en fleur, au Château de Crouseilles Crouseilles a été mis à jour le 2026-04-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran