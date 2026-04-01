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Crouseilles en fleur, au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles

Crouseilles en fleur, au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles

Crouseilles en fleur, au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles samedi 25 avril 2026.

Lieu : Route de Madiran

Adresse : Château de Crouseilles

Ville : 64350 Crouseilles

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Crouseilles

Crouseilles en fleur, au Château de Crouseilles

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Notre Vin le fleur est à l’honneur ! Parce que fleur rime avec bonne humeur, venez célébrer l’arrivée des beaux jours au Château de Crouseilles.
Dégustation de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, visites guidées et bonnes affaires.
Découvrez le travail des producteurs locaux et des vignerons.
Restauration sur place pour les gourmands, bar à vin pour prolonger le plaisir et marché de printemps. Une journée conviviale, gourmande et festive vous attend !   .

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 57 14  info@crouseilles.fr

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English : Crouseilles en fleur, au Château de Crouseilles

L’événement Crouseilles en fleur, au Château de Crouseilles Crouseilles a été mis à jour le 2026-04-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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