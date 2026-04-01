Crouseilles

Crouseilles en Fleur

Château de Crouseilles CROUSEILLES Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le 25 avril, notre Vin le fleur est à l’honneur

Parce que fleur rime avec bonne humeur, venez célébrer l’arrivée des beaux jours au Château de Crouseilles.

Rendez-vous dès 10h pour découvrir le travail de producteurs locaux et de nos vignerons

️ Restauration sur place pour les gourmands

Bar à vin pour prolonger le plaisir

Une journée conviviale, gourmande et festive vous attend !

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Château de Crouseilles CROUSEILLES Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 57 14 info@crouseilles.fr

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English :

On April 25, our Vin le Fleur is in the spotlight?

Because flowers go hand in hand with good cheer, come and celebrate the arrival of fine weather at Château de Crouseilles.

Join us at 10 a.m. to discover the work of local producers and our winemakers

?? On-site catering for gourmets

? Wine bar to prolong the pleasure

A convivial, gourmet and festive day awaits you!

L’événement Crouseilles en Fleur Crouseilles a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65