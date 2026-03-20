Crozant 1926 Le paysage métamorphosé

musée Hôtel Lépinat Crozant Creuse

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-06-30

Le 100ème anniversaire de la mise en service du barrage d’Éguzon et son impact sur le paysage de la vallée de la Creuse et de la Sédelle, vu par les artistes, la presse et les habitants.

Aux horaires d’ouverture du musée

Plein tarif 6.50€

Rens 05 55 63 01 90 .

musée Hôtel Lépinat Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 01 90 hotel.lepinat@ccpaysdunois.fr

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English : Crozant 1926 Le paysage métamorphosé

L’événement Crozant 1926 Le paysage métamorphosé Crozant a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pays Dunois