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AGENDA · Croze

CROZE en fête Croze

samedi 25 juillet 2026 · Croze

CROZE en fête Croze

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
Lieu-dit Le Tarderon
Ville
23500 Croze
Département
Creuse
Tarif

Croze

CROZE en fête

Lieu-dit Le Tarderon Croze Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

SAMEDI
– 14h Concours de pétanque en doublette au site de l’ACCA
– 19h Rock Magnat
– 21h Amazon 23 DJ Set
– Burgers de biche

DIMANCHE
– 6h à 18h Vide-greniers   .

Lieu-dit Le Tarderon Croze 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 57 30 13 

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English : CROZE en fête

L’événement CROZE en fête Croze a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Aubusson-Felletin