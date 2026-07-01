Informations pratiques

Croze

CROZE en fête

Lieu-dit Le Tarderon Croze Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

SAMEDI

– 14h Concours de pétanque en doublette au site de l’ACCA

– 19h Rock Magnat

– 21h Amazon 23 DJ Set

– Burgers de biche

DIMANCHE

– 6h à 18h Vide-greniers .

Lieu-dit Le Tarderon Croze 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 57 30 13

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English : CROZE en fête

L’événement CROZE en fête Croze a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Aubusson-Felletin