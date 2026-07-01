AGENDA · Croze
CROZE en fête Croze
samedi 25 juillet 2026 · Croze
Informations pratiques
Croze
CROZE en fête
Lieu-dit Le Tarderon Croze Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
SAMEDI
– 14h Concours de pétanque en doublette au site de l’ACCA
– 19h Rock Magnat
– 21h Amazon 23 DJ Set
– Burgers de biche
DIMANCHE
– 6h à 18h Vide-greniers .
Lieu-dit Le Tarderon Croze 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 57 30 13
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English : CROZE en fête
L’événement CROZE en fête Croze a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Aubusson-Felletin