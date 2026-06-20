CRUZY EN FÊTE Cruzy
CRUZY EN FÊTE Cruzy samedi 1 août 2026.
Cruzy
CRUZY EN FÊTE
Cruzy Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Fête du comité et feu d’artifice
Le 1 août Fête du comité et feu d’artifice
Le 2 août concours de pétanque .
Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 89 41 46 fairandc@gmail.com
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English : CRUZY EN FÊTE
Committee Party and Fireworks
L’événement CRUZY EN FÊTE Cruzy a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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