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CRUZY EN FÊTE Cruzy

CRUZY EN FÊTE Cruzy samedi 1 août 2026.

Ville
34310 Cruzy
Département
Hérault
Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Tarif

Cruzy

CRUZY EN FÊTE

Cruzy Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Fête du comité et feu d’artifice
Le 1 août Fête du comité et feu d’artifice
Le 2 août concours de pétanque   .

Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 89 41 46  fairandc@gmail.com

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English : CRUZY EN FÊTE

Committee Party and Fireworks

L’événement CRUZY EN FÊTE Cruzy a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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