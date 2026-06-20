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FÊTE DU RUGBY Cruzy

FÊTE DU RUGBY Cruzy vendredi 31 juillet 2026.

Ville
34310 Cruzy
Département
Hérault
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Tarif

Cruzy

FÊTE DU RUGBY

Cruzy Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Fête du rugby organisée par le Club de Rugby
Fête du rugby organisée par le Club de Rugby   .

Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 89 41 46  azema.angelique@orange.fr

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English : FÊTE DU RUGBY

Rugby Festival Organized by the Rugby Club

L’événement FÊTE DU RUGBY Cruzy a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN