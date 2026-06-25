CSC Marches douces Saint-Marc-la-Lande
CSC Marches douces Saint-Marc-la-Lande lundi 6 juillet 2026.
Saint-Marc-la-Lande
CSC Marches douces
Le Bourg Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers, marches douces inférieures à 3 km, possibilité de co-voiturage. .
Le Bourg Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27
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English : CSC Marches douces
L’événement CSC Marches douces Saint-Marc-la-Lande a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Val de Gâtine