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CSC Marches douces Saint-Marc-la-Lande

CSC Marches douces Saint-Marc-la-Lande

CSC Marches douces Saint-Marc-la-Lande lundi 6 juillet 2026.

Adresse
Le Bourg
Ville
79310 Saint-Marc-la-Lande
Département
Deux-Sèvres
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
0 0 Gratuit

Saint-Marc-la-Lande

CSC Marches douces

Le Bourg Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

Organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers, marches douces inférieures à 3 km, possibilité de co-voiturage.   .

Le Bourg Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 

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English : CSC Marches douces

L’événement CSC Marches douces Saint-Marc-la-Lande a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Val de Gâtine