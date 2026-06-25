Verruyes

CSC Marches douces

Lac Verruyes Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers, marches douces inférieures à 3 km, possibilité de co-voiturage. .

Lac Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

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English : CSC Marches douces

L’événement CSC Marches douces Verruyes a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Val de Gâtine