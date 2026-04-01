Cueillette, cuisine et dégustation des algues La Hague
Cueillette, cuisine et dégustation des algues La Hague dimanche 19 avril 2026.
La Hague
Cueillette, cuisine et dégustation des algues
Urville-Nacqueville La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-19
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-19
Venez participer à une expérience unique !
L’atelier se déroule en 3 heures environ 1ère partie cueillette, description des algues, deuxième partie cuisine (5 recettes), 3e collation dégustation à notre table d’hôtes.
Règlement en espèce ou chèque.
Prévoir une tenue adaptée bottes, ciseaux, un seau.
Si la météo ne le permet pas ,la séance est reportée.
Au plaisir de vous accueillir. Gérard 06 26 96 34 33. .
Urville-Nacqueville La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 03 22 13 renard50460@gmail.com
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English : Cueillette, cuisine et dégustation des algues
L’événement Cueillette, cuisine et dégustation des algues La Hague a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Cotentin La Hague
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