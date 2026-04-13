Visite libre du parc, Château et parc de Nacqueville, La Hague

Visite libre du parc 6 et 7 juin Château et parc de Nacqueville Manche

9€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 - 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre avec dépliant du Parc du Chateau de Nacqueville et de la salle des gardes située dans la poterne du Chateau.

Château et parc de Nacqueville 10 Route Hildevert Hersent, 50460 La Hague, France La Hague 50460 Manche Normandie 0233032112 http://www.nacqueville.com Château du XVIe siècle situé dans un parc à l’anglaise romantique créé en 1830 traversé par une rivière en cascade bordée d’arums et animé par une pièce d’eau et des fontaines fleuries. Vue merveilleuse sur la mer. D45

Visite libre avec dépliant du Parc du Chateau de Nacqueville et de la salle des gardes située dans la poterne du Chateau.