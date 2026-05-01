Soirée à thème Dans l’ombre du trou noir au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague

La Hague

Soirée à thème Dans l’ombre du trou noir au Planétarium Ludiver

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Les trous noirs aux frontières de l’Univers.

Depuis les premières intuitions de John Michell au XVIIIe siècle jusqu’aux images historiques obtenues par l’Event Horizon Telescope, les trous noirs comptent parmi les objets les plus fascinants de l’Univers.

La soirée débutera par la projection du film Destination trou noir. Ce film immersif nous transporte en 2125, à une époque où le tourisme spatial est devenu une réalité. À bord d’un vaisseau du futur, guidé par une pilote et une intelligence artificielle. Le voyage conduit jusqu’à Sagittarius A*, le trou noir supermassif situé au cœur de notre galaxie.

La projection sera suivie d’un temps d’échange permettant de mieux comprendre les phénomènes évoqués dans le film, à la lumière des travaux de Albert Einstein et des avancées actuelles en astrophysique relativité générale, horizon des événements, singularité et liens entre gravité et physique quantique.

Cette soirée s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir, comprendre et s’émerveiller face aux mystères de l’Univers..

Conseillé à partir de 10 ans.

Réservation indispensable. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Soirée à thème Dans l’ombre du trou noir au Planétarium Ludiver

L’événement Soirée à thème Dans l’ombre du trou noir au Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cotentin La Hague