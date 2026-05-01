Le 9e élément Planétarium Ludiver La Hague
Le 9e élément Planétarium Ludiver La Hague mercredi 13 mai 2026.
La Hague
Le 9e élément
Planétarium Ludiver 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 16:00:00
fin : 2026-05-13 21:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Le planétarium Ludiver ouvre ses portes à un événement exceptionnel Le 9′ Élément.
Pendant environ une heure, laissez-vous guider à travers un parcours musical au cœur de Ludiver expérience immersive, synthétiseur modulaire, et improvisation électronique céleste.
Avec les élèves de trois écoles du territoire le conservatoire de Cherbourg-en-Cotentin, l’école de musique de la Hague et l’école de musique Ouest Cotentin (Les Pieux).
Déambulations à 16h, 17h, 18h et 19h. .
Planétarium Ludiver 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77 conservatoire@cherbourg.fr
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English : Le 9e élément
L’événement Le 9e élément La Hague a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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