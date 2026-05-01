Le 9e élément Planétarium Ludiver La Hague

La Hague

Le 9e élément

Planétarium Ludiver 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 16:00:00

fin : 2026-05-13 21:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Le planétarium Ludiver ouvre ses portes à un événement exceptionnel Le 9′ Élément.

Pendant environ une heure, laissez-vous guider à travers un parcours musical au cœur de Ludiver expérience immersive, synthétiseur modulaire, et improvisation électronique céleste.

Avec les élèves de trois écoles du territoire le conservatoire de Cherbourg-en-Cotentin, l’école de musique de la Hague et l’école de musique Ouest Cotentin (Les Pieux).

Déambulations à 16h, 17h, 18h et 19h. .

Planétarium Ludiver 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77 conservatoire@cherbourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le 9e élément

L’événement Le 9e élément La Hague a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin