Le 9e élément Ludiver La Hague
Le 9e élément Ludiver La Hague mercredi 13 mai 2026.
La Hague
Le 9e élément
Ludiver 1700, rue de la libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 16:00:00
fin : 2026-05-13 21:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Le planétarium Ludiver ouvre ses portes à un événement exceptionnel Le 9? Élément. Pendant environ une heure, laissez-vous guider à travers un parcours musical au cœur de Ludiver expérience immersive, synthétiseur modulaire, et improvisation électronique céleste.
Avec les élèves de trois écoles du territoire le conservatoire de Cherbourg-en-Cotentin, l’école de musique de la Hague et l’école de musique Ouest Cotentin (Les Pieux).
Déambulations à 16h, 17h, 18h et 19h. .
Ludiver 1700, rue de la libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77 conservatoire@cherbourg.fr
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English : Le 9e élément
L’événement Le 9e élément La Hague a été mis à jour le 2026-05-05 par CD50 Culture
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