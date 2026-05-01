Le 9e élément Musique & Sciences au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague
Le 9e élément Musique & Sciences au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague mercredi 13 mai 2026.
La Hague
Le 9e élément Musique & Sciences au Planétarium Ludiver
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 16:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Un voyage rythmé au cœur des Étoiles.
Le Planétarium Ludiver s’associe au Conservatoire de Cherbourg-en-Cotentin, à l’École de Musique de la Hague et à l’École de Musique des Pieux pour une expérience immersive unique.
Oubliez les visites traditionnelles ! Nous vous proposons de découvrir Ludiver au travers d’un parcours musical itinérant. Laissez-vous guider d’un espace à l’autre et profitez de plusieurs scènes musicales installées au cœur de nos expositions.
Durée 1h00.
Horaires des départs 16h00, 17h00, 18h00 et 19h00 (choisissez votre créneau, réservation indispensable). .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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L’événement Le 9e élément Musique & Sciences au Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cotentin La Hague
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