Le 9e élément Musique & Sciences au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague

La Hague

Le 9e élément Musique & Sciences au Planétarium Ludiver

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 16:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Un voyage rythmé au cœur des Étoiles.

Le Planétarium Ludiver s’associe au Conservatoire de Cherbourg-en-Cotentin, à l’École de Musique de la Hague et à l’École de Musique des Pieux pour une expérience immersive unique.

Oubliez les visites traditionnelles ! Nous vous proposons de découvrir Ludiver au travers d’un parcours musical itinérant. Laissez-vous guider d’un espace à l’autre et profitez de plusieurs scènes musicales installées au cœur de nos expositions.

Durée 1h00.

Horaires des départs 16h00, 17h00, 18h00 et 19h00 (choisissez votre créneau, réservation indispensable). .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Le 9e élément Musique & Sciences au Planétarium Ludiver

L’événement Le 9e élément Musique & Sciences au Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cotentin La Hague