Projection : spectacle immersif « un trésor au bout du monde », Manoir du Tourp, La Hague

Projection : spectacle immersif « un trésor au bout du monde » Samedi 23 mai, 18h00 Manoir du Tourp Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Partez à la découverte de la Hague, ce cap du bout du monde, en compagnie d’un guide insaisissable : un goubelin savant et facétieux.

Lors de ce fabuleux voyage immersif, découvrez l’histoire, les richesses et les légendes de ce territoire fascinant raconté par ses habitants. Un spectacle à la fois original et poétique présenté dans cinq salles successives. Avec la voix de Jacques Gamblin.

Manoir du Tourp Manoir du Tourp, Omonville-la-Rogue, 50440 La Hague La Hague 50440 Manche Normandie 02 33 01 85 89 http://www.letourp.com https://fr-fr.facebook.com/pages/Manoir-du-Tourp/167619950070957 Ferme-manoir du XVIe siècle rénovée entre 1999 et 2002. Espace culturel, lieu d’expositions, d’animations et de manifestations populaires sur des thèmes variés liés au patrimoine naturel et culturel du territoire.

© Manoir du Tourp De Cherbourg, au rond-point de Querqueville, prendre la direction Urville-Nacqueville et continuer à longer la côte direction Omonville-la-Rogue.

Partez à la découverte de la Hague, ce cap du bout du monde, en compagnie d’un guide insaisissable : un goubelin savant et facétieux.

©Le Tourp, maison de la Hague