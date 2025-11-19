Spectacle La Fabrique Beaumont-Hague La Hague

Spectacle La Fabrique

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague

Début : 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-05-06

2026-05-06

HISTOIRE SANS PAROLE, THÉÂTRE DE PAPIER ET MUSIQUE.

Compagnie Sans Soucis.

Une fable sur le temps qui passe et le monde qui bouge, pas toujours ans le bon sens. Il y a d’abord l’enfant puis l’homme, il y a la graine puis l’arbre.

Ensemble le temps va passer, ils vont grandir, se transformer et évoluer. Au fil des saisons, la nature prend mille couleurs et le temps s’égrène. Mais le paysage change et l’arbre disparaît derrière la grisaille des murs.

L’homme doit alors devenir un bricoleur de poésie pour redonner des couleurs au béton et faire sourire. La Fabrique présente un monde de papier, tout en poésie, qui se construit et s’anime sous nos yeux, à l’aide de mécanismes et de techniques ludiques et ingénieuses. Le regard et l’imagination des spectateurs sont happés par ce magnifique livre illustré.

Tout public à partir de 3 ans.

Durée 40 minutes. .

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 93 75 poleculturel@lahague.com

