La Hague

Atelier Yoga ,Cueillette ,cuisine et dégustation des Algues

Urville-Nacqueville La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:30:00

fin : 2026-05-03 21:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Cueillette et cuisine des algues suivi de 1h de yoga et dégustation repas aux algues .

Urville-Nacqueville La Hague 50460 Manche Normandie +33 6 26 96 34 33 renard50460@gmail.com

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English : Atelier Yoga ,Cueillette ,cuisine et dégustation des Algues

L’événement Atelier Yoga ,Cueillette ,cuisine et dégustation des Algues La Hague a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Cotentin La Hague