Atelier Yoga ,Cueillette ,cuisine et dégustation des Algues La Hague
Atelier Yoga ,Cueillette ,cuisine et dégustation des Algues La Hague dimanche 3 mai 2026.
La Hague
Atelier Yoga ,Cueillette ,cuisine et dégustation des Algues
Urville-Nacqueville La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:30:00
fin : 2026-05-03 21:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Cueillette et cuisine des algues suivi de 1h de yoga et dégustation repas aux algues .
Urville-Nacqueville La Hague 50460 Manche Normandie +33 6 26 96 34 33 renard50460@gmail.com
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English : Atelier Yoga ,Cueillette ,cuisine et dégustation des Algues
L’événement Atelier Yoga ,Cueillette ,cuisine et dégustation des Algues La Hague a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Cotentin La Hague
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