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Atelier Yoga ,Cueillette ,cuisine et dégustation des Algues La Hague

Atelier Yoga ,Cueillette ,cuisine et dégustation des Algues La Hague

Atelier Yoga ,Cueillette ,cuisine et dégustation des Algues La Hague dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Urville-Nacqueville

Ville : 50460 La Hague

Département : Manche

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

La Hague

Atelier Yoga ,Cueillette ,cuisine et dégustation des Algues

Urville-Nacqueville La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:30:00
fin : 2026-05-03 21:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Cueillette et cuisine des algues suivi de 1h de yoga et dégustation repas aux algues   .

Urville-Nacqueville La Hague 50460 Manche Normandie +33 6 26 96 34 33  renard50460@gmail.com

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English : Atelier Yoga ,Cueillette ,cuisine et dégustation des Algues

L’événement Atelier Yoga ,Cueillette ,cuisine et dégustation des Algues La Hague a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Cotentin La Hague

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