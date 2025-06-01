Boucle de la Hague La Hague Manche

Boucle de la Hague

Boucle de la Hague 50440 La Hague Manche Normandie

Durée : 480 Distance : 41000.0 Tarif :

Cette boucle de 41 kilomètres emprunte parfois des sentiers escarpés. De pierres et de bruyères, cette partie de la presqu’île a des airs de bout du monde. Des sites exceptionnels et des paysages à couper le souffle vous accompagneront tout au long de ce circuit.

Départs possibles de tous les parkings Eglise de Jobourg, Hameau Gruchy à Gréville-Hague, Eglise de Sainte-Croix-Hague, plage vers le Fort à Vauville

English : Boucle de la Hague

This 41-kilometre loop sometimes follows steep trails. This part of the peninsula, made of stones and heather, looks like the end of the world. Exceptional sites and breathtaking landscapes will accompany you throughout this circuit.

Possible departures from all car parks: Church of Jobourg, Hameau Gruchy in Gréville-Hague, Church of Sainte-Croix-Hague, beach towards the Fort in Vauville

Deutsch :

Dieser 41 Kilometer lange Rundweg führt teilweise über steile Pfade. Dieser Teil der Halbinsel, der aus Steinen und Heidekraut besteht, wirkt wie das Ende der Welt. Außergewöhnliche Orte und atemberaubende Landschaften begleiten Sie auf diesem Rundweg.

Mögliche Abfahrten von allen Parkplätzen: Kirche von Jobourg, Hameau Gruchy in Gréville-Hague, Kirche von Sainte-Croix-Hague, Strand in Richtung Fort in Vauville

Italiano :

Questo anello di 41 chilometri si snoda a volte su sentieri ripidi. Con le sue pietre e l’erica, questa parte della penisola sembra la fine del mondo. Siti eccezionali e paesaggi mozzafiato vi accompagneranno lungo questo circuito.

Possibili partenze da tutti i parcheggi: chiesa di Jobourg, Hameau Gruchy a Gréville-Hague, chiesa di Sainte-Croix-Hague, spiaggia verso il Forte a Vauville

Español :

Este bucle de 41 kilómetros a veces toma caminos empinados. Con sus piedras y brezos, esta parte de la península parece el fin del mundo. Lugares excepcionales y paisajes impresionantes le acompañarán a lo largo de este circuito.

Posibles salidas desde todos los aparcamientos: iglesia de Jobourg, Hameau Gruchy en Gréville-Hague, iglesia de Sainte-Croix-Hague, playa hacia el Fuerte en Vauville

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme