Coup de vent sur Jobourg La Hague Manche

Coup de vent sur Jobourg

Coup de vent sur Jobourg 50440 La Hague Manche Normandie

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Traversez les plus impressionnantes falaises d’Europe ! Depuis le Nez des Voidries, admirez le panorama sur le Nez de Jobourg, la pointe de Goury et les îles anglo-normandes. Culminant à 128 mètres, cette balade réservée aux marcheurs habitués offre des points de vue sur la mer, à couper le souffle.

English : Coup de vent sur Jobourg

Cross the most impressive cliffs in Europe! From the Nez des Voidries, admire the panorama over the Nez de Jobourg, the Pointe de Goury and the Channel Islands. Culminating at 128 metres, this walk, reserved for regular walkers, offers breathtaking views of the sea.

Deutsch :

Überqueren Sie die beeindruckendsten Klippen Europas! Von der Nez des Voidries aus können Sie das Panorama auf die Nez de Jobourg, die Pointe de Goury und die Kanalinseln bewundern. Diese Wanderung, die 128 m hoch ist und nur für geübte Wanderer geeignet ist, bietet atemberaubende Ausblicke auf das Meer.

Italiano :

Attraversate le scogliere più imponenti d’Europa! Dal Nez des Voidries, ammirate il panorama sul Nez de Jobourg, la Pointe de Goury e le Isole del Canale. Raggiungendo un’altezza di 128 metri, questa passeggiata, riservata agli escursionisti abituali, offre una vista mozzafiato sul mare.

Español :

Atraviese los acantilados más impresionantes de Europa Desde el Nez des Voidries, admire el panorama sobre el Nez de Jobourg, la Pointe de Goury y las Islas del Canal. Alcanzando una altura de 128 metros, este paseo, reservado a los caminantes habituales, ofrece unas vistas impresionantes del mar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme