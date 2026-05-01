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Cinéma Rue des Tohagues La Hague

Cinéma Rue des Tohagues La Hague

Cinéma Rue des Tohagues La Hague mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Rue des Tohagues

Adresse : Beaumont-Hague

Ville : 50440 La Hague

Département : Manche

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

La Hague

Cinéma

Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:30:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

2 séances
17h Super Mario Galaxy.
20h30 Juste une illusion.   .

Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 7 85 87 78 65  cinemhague@gmail.com

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English : Cinéma

L’événement Cinéma La Hague a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cotentin La Hague

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