Cinéma Rue des Tohagues La Hague

La Hague

Cinéma

Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

2 séances

17h Super Mario Galaxy.

20h30 Juste une illusion. .

Rue des Tohagues Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 7 85 87 78 65 cinemhague@gmail.com

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English : Cinéma

L’événement Cinéma La Hague a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cotentin La Hague