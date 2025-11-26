maison Jacques Prévert Omonville-la-Petite La Hague

maison Jacques Prévert

Omonville-la-Petite 3 Hameau du Val La Hague Manche

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

2026-05-30

– de 20h à 23h30 visite libre et gratuite de la maison Jacques Prévert.

– à 21h spectacle Que Le Texte seul en slam écrit et interprété par Alexandre HDW Sepré (sur réservation). .

Omonville-la-Petite 3 Hameau du Val La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 52 72 38 musee.omonville@manche.fr

