Nuit des musées au Tourp la chasse aux goublins et aux fossiles Omonville-la-Rogue La Hague

La Hague

Nuit des musées au Tourp la chasse aux goublins et aux fossiles

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Une soirée exceptionnelle au manoir

-Entrée gratuite pour tous au parcours-spectacle Un trésor au bout du monde De 18h00 à 22h30. Réservation conseillée

– animations en continu dans l’exposition Le monde fascinant des fossiles quizz et visites commentées

– spectacle La chasse aux goublins par la Cie Le Rhino l’a vu suivez le professeur Sébouille, spécialiste des légendes, dans différents lieux du manoir, pour découvrir tous les secrets des fées et autres goubelins peuplant la Hague. Prenez garde, Joséphine, sa facétieuse servante, vous réserve quelques surprises… Départs à 18h30, 20h30 et 22h30 Gratuit et sans réservation.

Manoir ouvert de 18h00 à 23h30 (dernier départ du parcours-spectacle à 22h30) .

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89

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English : Nuit des musées au Tourp la chasse aux goublins et aux fossiles

L’événement Nuit des musées au Tourp la chasse aux goublins et aux fossiles La Hague a été mis à jour le 2026-05-05 par Attitude Manche