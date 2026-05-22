Initiation aux instruments Tonneville La Hague

La Hague

Initiation aux instruments

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez avec votre télescope et bénéficiez de conseils personnalisés !

Notre équipe de médiation scientifique sera présente pour vous accompagner dans son utilisation réglages, mise en station, conseils d’observation… afin de vous aider à profiter pleinement de votre matériel et du ciel nocturne.

Pour un accompagnement optimal, l’idéal est de nous envoyer en amont un e-mail précisant la marque et le type de votre télescope. Cela permettra à nos médiateurs de mieux préparer leurs conseils et de s’adapter à votre équipement.

Une belle occasion de partager un moment d’échange autour de l’astronomie et d’explorer l’Univers ensemble.

Les télescopes jouets ou modèles d’initiation non adaptés à l’observation astronomique ne pourront pas être pris en charge lors de cette activité.

Réservation indispensable, nombre de places limité. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 70 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Initiation aux instruments

L’événement Initiation aux instruments La Hague a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cotentin La Hague