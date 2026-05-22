Initiation aux instruments Tonneville La Hague
Initiation aux instruments Tonneville La Hague vendredi 29 mai 2026.
La Hague
Initiation aux instruments
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Venez avec votre télescope et bénéficiez de conseils personnalisés !
Notre équipe de médiation scientifique sera présente pour vous accompagner dans son utilisation réglages, mise en station, conseils d’observation… afin de vous aider à profiter pleinement de votre matériel et du ciel nocturne.
Pour un accompagnement optimal, l’idéal est de nous envoyer en amont un e-mail précisant la marque et le type de votre télescope. Cela permettra à nos médiateurs de mieux préparer leurs conseils et de s’adapter à votre équipement.
Une belle occasion de partager un moment d’échange autour de l’astronomie et d’explorer l’Univers ensemble.
Les télescopes jouets ou modèles d’initiation non adaptés à l’observation astronomique ne pourront pas être pris en charge lors de cette activité.
Réservation indispensable, nombre de places limité. .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 70 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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English : Initiation aux instruments
L’événement Initiation aux instruments La Hague a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cotentin La Hague
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