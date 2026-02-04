Visite gratuite pour Pierres en lumières Maison Jacques Prévert Omonville-la-Petite La Hague
Visite gratuite pour Pierres en lumières Maison Jacques Prévert Omonville-la-Petite La Hague samedi 30 mai 2026.
Visite gratuite pour Pierres en lumières Maison Jacques Prévert
Omonville-la-Petite Lieu-dit Le Val La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Dans l’ambiance feutrée de la nuit, la visite de la maison et de son jardin vous plonge dans l’univers de Jacques Prévert et dans son étonnant parcours artistique. .
Omonville-la-Petite Lieu-dit Le Val La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 52 72 38 musee.omonville@manche.fr
