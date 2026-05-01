Marché estival Urville-Nacqueville La Hague
Marché estival Urville-Nacqueville La Hague vendredi 29 mai 2026.
La Hague
Marché estival
Urville-Nacqueville Place de l’Ancien Village Normand La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Marché estival avec vente de produits locaux crustacés, huitres avec dégustation sur place possible, producteurs locaux de légumes, volailles, oeufs, boulangerie artisanale, artisanat local, restauration rapide possible, bar, etc.
Présence certains vendredis de chanteurs ou groupe musical. .
Urville-Nacqueville Place de l’Ancien Village Normand La Hague 50460 Manche Normandie +33 6 10 84 04 16 jnapoly@orange.fr
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English : Marché estival
L’événement Marché estival La Hague a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cotentin La Hague
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