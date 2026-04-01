Baptême de plongée au centre aquatique Océalis Rue du Vieux Chemin La Hague

La Hague

Baptême de plongée au centre aquatique Océalis

Rue du Vieux Chemin Beaumont-Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Baptêmes avec Hague Marine.

Pour les moins de 8 ans, possibilité de réaliser le baptême de plongée avec un masque et/ou un tuba en restant à la surface.

Ouvert à tous ! .

Rue du Vieux Chemin Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 82 90 pisicne.ocealis@lecotentin.fr

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English : Baptême de plongée au centre aquatique Océalis

L’événement Baptême de plongée au centre aquatique Océalis La Hague a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cotentin La Hague