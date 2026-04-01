Baptême de plongée au centre aquatique Océalis Rue du Vieux Chemin La Hague
Baptême de plongée au centre aquatique Océalis Rue du Vieux Chemin La Hague samedi 25 avril 2026.
La Hague
Baptême de plongée au centre aquatique Océalis
Rue du Vieux Chemin Beaumont-Hague La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Baptêmes avec Hague Marine.
Pour les moins de 8 ans, possibilité de réaliser le baptême de plongée avec un masque et/ou un tuba en restant à la surface.
Ouvert à tous ! .
Rue du Vieux Chemin Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 82 90 pisicne.ocealis@lecotentin.fr
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English : Baptême de plongée au centre aquatique Océalis
L’événement Baptême de plongée au centre aquatique Océalis La Hague a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cotentin La Hague
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