Sentier du contrebandier La Hague Manche

Sentier du contrebandier

Sentier du contrebandier 50440 La Hague Manche Normandie

Durée : 180 Distance : 10000.0 Tarif :

Laissez-vous envoûter par le charme de Jobourg. Parcourez les chemins qui dominent la mer et visitez au passage les hameaux de pierre très typiques de la Pointe de la Hague.

English : Sentier du contrebandier

Let yourself be bewitched by the charm of Jobourg. Wander along the paths overlooking the sea and visit the very typical stone hamlets of the Pointe de la Hague.

Deutsch :

Lassen Sie sich vom Charme von Jobourg verzaubern. Wandern Sie auf den Wegen hoch über dem Meer und besuchen Sie nebenbei die sehr typischen Steindörfer der Pointe de la Hague.

Italiano :

Lasciatevi incantare dal fascino di Jobourg. Passeggiate lungo i sentieri che si affacciano sul mare e visitate i tipici borghi in pietra della Pointe de la Hague.

Español :

Déjese seducir por el encanto de Jobourg. Pasee por los senderos que dan al mar y visite las típicas aldeas de piedra de la Pointe de la Hague.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme