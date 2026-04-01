Soirée verte au centre aquatique Océalis Rue du Vieux Chemin La Hague

La Hague

Soirée verte au centre aquatique Océalis

Rue du Vieux Chemin Beaumont-Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30 21:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Au programme

Animation musicale avec Dj cours de sport illuminations.

Cours de sport organisés en partenariat avec l’orange bleue Tourlaville.

Training de 19h30 à 20h00 et aquabike de 20h15 à 20h45.

Réservation à l’accueil ou par téléphone. .

Rue du Vieux Chemin Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 82 90 pisicne.ocealis@lecotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée verte au centre aquatique Océalis

L’événement Soirée verte au centre aquatique Océalis La Hague a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cotentin La Hague