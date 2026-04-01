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Soirée verte au centre aquatique Océalis Rue du Vieux Chemin La Hague

Soirée verte au centre aquatique Océalis Rue du Vieux Chemin La Hague

Soirée verte au centre aquatique Océalis Rue du Vieux Chemin La Hague jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Rue du Vieux Chemin

Adresse : Beaumont-Hague

Ville : 50440 La Hague

Département : Manche

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Hague

Soirée verte au centre aquatique Océalis

Rue du Vieux Chemin Beaumont-Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30 21:00:00

Date(s) :
2026-04-30

Au programme
Animation musicale avec Dj cours de sport illuminations.
Cours de sport organisés en partenariat avec l’orange bleue Tourlaville.
Training de 19h30 à 20h00 et aquabike de 20h15 à 20h45.
Réservation à l’accueil ou par téléphone.   .

Rue du Vieux Chemin Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 82 90  pisicne.ocealis@lecotentin.fr

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English : Soirée verte au centre aquatique Océalis

L’événement Soirée verte au centre aquatique Océalis La Hague a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cotentin La Hague

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